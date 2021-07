Peter Jackson ha revelado en una entrevista el motivo por el que los fanáticos de The Beatles terminarán sorprendidos al ver la serie documental Get back.

El realizador tuvo una charla con la revista GQ, donde entre tantas cosas, reveló el ingrediente que hará que los fanáticos del cuarteto de Liverpool pierdan la cabeza al ver esta producción, la cual está creada a partir de material inédito que fue grabado en 1969 y que terminó dividido en una serie documental de tres partes.

“Creo que la gente se sorprenderá con la serie por dos razones”, dijo Jackson a GQ. “Primero, será mucho más íntimo de lo que imaginaban, porque todo el mundo está acostumbrado a ver que los documentales musicales son un poco como MTV, juntos en una especie de amapola y es solo la música, la música , música, ¿sabes? La música no está en la vanguardia de esta película: extrañamente, es lo que sucede detrás de la música en la vanguardia”.

Continuó: “Quiero decir, incluso en el concierto de la azotea, tenemos el concepto de que estamos interviniendo todo el tiempo con la calle y con el policía y todo lo demás”. Y eso es realmente cierto para toda la serie, no es una secuencia de videoclips de MTV de ellos haciendo canciones. Probablemente haya más conversaciones con los Beatles en las películas que canto real”.

Por último, el segundo aspecto que él considera emocionante es lo siguiente: “Y la otra cosa que creo que sorprenderá a la gente es lo divertidas que son las películas, que, considerando la reputación de este metraje y la película Let it be, no se asocia con enero de 1969, pero son películas muy divertidas”, finalizó.

The Beatles: get back estará al aire en Disney+ del 25 al 27 de noviembre de este año.

Crédito foto de portada: Disney