Peter Jackson nos dio un adelanto de The Beatles: Get Back, filme centrado en la grabación del álbum Let It Be, uno de los más populares de la banda británica.

Hace unos meses se dio a conocer que The Beatles: Get Back había sido comprado por Disney y que el estudio esperaba lanzarlo en septiembre de este año, sin embargo, por la pandemia se retrasó su lanzamiento y ahora su estreno está programado para el 27 de agosto de 2021 por la plataforma de streaming

De esta forma, en el nuevo adelanto de casi seis minutos de duración, el cineasta hace una introducción explicando que por la pandemia, la producción del filme se retrasó, pero que, afortunadamente, han podido volver a trabajar, ya que están en Nueva Zelanda.

Durante la intervención, en los primeros minutos del video, Peter Jackson dejó claro que no se trata de un tráiler, sino de un montaje de momentos no vistos de las 56 horas del metraje Let It Be, de Michael Lindsay-Hogg.

En estas imágenes se puede ver a la banda pasándola muy bien, haciendo bromas y disfrutando de los ensayos. Se puede ver a un John Lennon riendo, bailando y luciendo feliz durante el rodaje. Después de todo, hicieron el disco Abbey Road luego de filmar dicha cinta, así que no se caían tan mal entre si como se mostraba en la cinta original, sino que, como siempre, había dos lados de la historia y Peter Jackson mostrará el lado bueno y de compañerismo del cuarteto.

Foto tomada del video en Youtube