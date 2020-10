Finalmente el podcast Transmissions: The Definitive Story, que trata sobre la historia de Joy Division y New Order, ha salido a la luz. Y durante el primer episodio Peter Hook fue el invitado especial.

Durante este, Peter Hook estuvo hablando sobre el legendario momento en el que conoció a Ian Curtis y la primera impresión que tuvo del fallecido cantante. “Conocí a Ian en el Electric Circus. No puedo recordar qué concierto era. Podría haber sido el tercer concierto de los Sex Pistols”, recordó.

“Era fácil de detectar, tenía una chaqueta con ‘HATE’ escrito en la parte posterior con pintura naranja. Cuando se dio la vuelta, si alguien te hubiera mostrado primero su frente y te hubiera dicho ‘¿qué crees que tiene escrito ese tipo en su espalda?’ Te hubiera sido por ‘¿gatitos?’ y no por ‘HATE’ con letras mayúsculas fluorescentes”, comentó.

Y agregó: “Él era único y destacó, digamos. Fui a su casa que estaba en Stretford. En ese momento él y Debbie vivían con la madre o abuela de Ian, entonces no tenían su propia casa… o simplemente se habían mudado ahí temporalmente.”

“Ian me mostró su PA y me dijo ‘oye ¿has escuchado este nuevo álbum de Iggy Pop? Acaba de salir esta semana’. Nunca antes había escuchado a Iggy Pop. Tocó ‘China Girl’ de ese álbum y creí que era genial y me enamoré de él de inmediato y pensé… este es el chico”, continuó diciendo Hook.

Además de Peter Hook, Transmissions: The Definitive Story también contará con la participación de los otros integrantes de Joy Division, Bernard Sumner y Stephen Morris. Así como de igual forma tendrá como invitados a grandes artistas que han sido seguidores de la banda como Bono, Damon Albarn, Johnny Marr, Liam Gallagher y más.

Créditos foto de portada: Kevin Cummins.