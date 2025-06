Peter Doherty sigue de libertino (a solas) con ‘Felt better alive’

Apenas pudimos verle con The Libertines en México, pero Peter Doherty tiene más por ofrecer. Felt better alive (Strap Originals) es el primer álbum editado por el músico en su andar solitario en nueve años, un trabajo que condensa su visión y sentir en 11 composiciones donde es posible sentirle cerca, cantándote al oído.

Felt better alive cuenta con un listado de composiciones donde la impronta de su autor resulta indeleble. En la obra resaltan temas como el que le da nombre al plato así como “Calvados“, “The day the baron died“, “Pot of gold” o “Out of tune ballon”. Canciones que, se ha dicho, nacieron en un entorno rural con la ayuda Mike Moore (también guitarrista de Liam Gallagher).

De tal modo, encontrarse con Peter Doherty en este momento de su vida en directo significa toparse con una banda de primer orden en escena, pues le acompañan (hasta agosto por Europa) el baterista Mike Joyce (The Smiths), el guitarrista Mike Moore (como ya dijimos, de la banda de Liam Gallagher), el bajista Mark Neary (Baxter Dury) y el guitarrista Jack Jones (Trampolene).

Te dejamos con una muestra de lo que Felt better alive contiene, “The day de baron died”:

