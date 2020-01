Fue Kevin Feige quién confirmó por voz propia este importante dato. Al parecer este personaje será incluído en algún título de la Fase 4 del MCU.

Fue durante una charla en The New York Film Academy que el presidente actual de Marvel Studios, Kevin Feige platicó sobre el futuro del estudio y sus próximas producciones.

Además de platicar sobre lo que serán las películas de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y sobre la influencia de Harry Potter dentro del MCU (así es, ¡HARRY POTTER!) el productor aprovechó para abordar los planes de la compañía en materia de representación.

Al momento de ser cuestionado sobre la participación de más personajes LGBTQ+ dentro del MCU. Feige confirmó que un personaje transgénero aparecerá en una próxima película de Marvel.

“Sí, absolutamente sí. Muy pronto. En una película que estamos rodando ahora mismo”.

Confirmó el productor.

Obviamente este personaje y la película en la que aparecerá sigue siendo un misterio.

Anteriormente, se confirmó que en la la película The Eternals, aparecerá el primer personaje del MCU abiertamente gay y que tendrá un papel importante dentro del filme.

Este año Marvel Studios estrenará Black Widow y The Eternals, mientras que los lanzamientos para 2021 incluyen Thor: Love and Thunder, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela de Spider-Man: Far From Home y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y seguro podremos ver a este nuevo personaje.