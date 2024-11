Perla Batalla escribe una carta musical a Leonard Cohen

La cantante californiana Perla Batalla ha repetido en diversas ocasiones que su encuentro con Leonard Cohen supuso un rompimiento con todo su mundo anterior y una apertura hacia un universo musical maravilloso; en 1988 se vio sobre los escenarios junto al canadiense siendo corista del I’m Your Man Tour.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y la experiencia se repitió en varias giras más, álbumes de estudio y discos en vivo, alternando con una carrera como solista que arrancó con un álbum epónimo en 1994, lanzado por su propio sello Mechuda Records. Perla Batalla y Leonard Cohen siempre han estado vinculados, tal como ocurrió en 2005 en el disco tributo Bird on the Wire y el concierto, organizado por Hal Willner, Leonard Cohen: I’m Your Man (2006)

Tras la muerte del músico-poeta, ocurrida en 2016, Perla Batalla se tardó algunos años en preparar un disco en el que retrabajara 11 canciones del nativo de Montreal y ofreciera versiones que aportaran un aliento nuevo a un repertorio inconmensurable.

Así es como aparece A Letter To Leonard Cohen, que arranca con “Awakened”, uno de dos temas compuestos por la artista, antes de acometer con uno de esos clásicos flamígeros que liberan la pasión y el deseo como lo es “A Thousand Kisses Deep”.

Se trata del octavo álbum de Perla Batalla, que tiene un momento muy relevante en el track “Democracy”, dado que fue producido por Mike Elizondo, colaborador cercano de Eminem, Dr. Dre y Justin Timberlake; mientras que también colabora como voz invitada el cantante y actor Patrick Page; es así como el gospel se adapta a una base sencilla de hip-hop.

Batalla, a quien se reconoce como una voz majestuosa, ha colocado un pequeño subtítulo en la portada: “tribute to a friend” y es por ello que no extraña que estén ahí “Ain´t No Cure For Love”, “Everybody Knows” y “Sisters of Mercy”.

Una mención especial merece esa pieza lorquiana que es poesía pura y se conoce como “Take This Waltz”, que aquí va creciendo paulatinamente mientras luce una guitarra española y unas palmas flamencas. Además, el álbum incluye “You Want It Darker”, que fuera posiblemente el último clásico en la carrera de Leonard Cohen, que se extendió por 5 décadas.

Perla Batalla debe estar segura de que su mentor estaría muy complacido con el resultado de este A Letter to Leonard Cohen: A Tribute to a Friend, pues muestra la maleabilidad de las canciones, así como la soberbia interpretación de una cantante que suele ser absolutamente conmovedora.

