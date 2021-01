Mike Hadreas, o artísticamente conocido como Perfume Genius, anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de remixes de su material del año pasado, Set My Heart On Fire Immediately.

Esta producción ha sido nombrado únicamente Immediately y contará con 13 remixes realizados por diferentes artistas, siguiendo la misma secuencia de pistas de la versión original del disco. Katie Day, Danny L Harle, Nídia, Westerman y Koreless son sólo algunos de los enlistados.

Junto con el anuncio, Perfume Genius también nos dio un adelanto con el remix de “Your Body Changes Everything”, el cual estuvo a cargo de Boy Harsher. Además de que viene acompañado de un videoclip dirigido por Jae Matthews y Caitlin Driscoll.

La canción fue retrabajada y convertida en un track de synth-pop. Mientras que el video está inspirado en Videodrome de David Cronenberg y Poltergeist de Tobe Hooper.

Y hablando sobre el clip, en un comunicado, Matthews describió como el video refleja los “sentimientos de desconexión” durante el aislamiento por la pandemia. “Desarrollé esta idea donde un hombre es perseguido por un extraterrestre que sólo puede acceder a él a través de su televisor”, escribió.

Perfume Genius estrenará Immediately el próximo 19 de febrero.

Tracklist:

1. Whole Life (Jaakko Eino Kalevi Remix)

2. Describe (A.G Cook Remix)

3. Without You (Jim-E Stack Remix)

4. Jason (Planningtorock ‘Jason there’s no rush’ Remix)

5. Leave (Jenny Hval Remix)

6. On the Floor (Initial Talk Remix)

7. Your Body Changes Everything (Boy Harsher Remix)

8. Moonbend (Nídia Remix)

9. Just A Touch (Danny L Harle Remix)

10. Nothing At All (Westerman Rework)

11. One More Try (Actress Remix)

12. Some Dream (Koreless Remix)

13. Borrowed Light (Katie Dey Remix)

Foto de portada tomada del Instagram del artista.