Luego de su increíble No Shape (2017), Perfume Genius está listo para volver a escena con un nuevo material. El álbum llegará en mayo pero hoy estrenó Describe como primer single.

Mike Hadreas (aka Perfume Genius) desafía con Describe los límites de la masculinidad y se cuestiona los roles impuestos para los hombres, no sólo a través de la letra y su proceso creativo, también a través de sus posibilidades corporales con su representación visual.

Describe fue estrenada con un video oficial muy poético, tanto en su fotografía como en la composición de cada secuencia, sin mencionar las coreografías que enmarcan cada acción. Los colores nos hacen creer que estamos viendo la escena de una película a través de una vieja cámara o de algunos lentes de color.

En el video los personajes interpretan varias coreografías con las que representan las acciones del día a día de la comuna rural en la que se desarrolla (sí, a muchos nos recordó a Midsommar). El audiovisual fue dirigido por el mismo Mike Hadreas. Míralo a continuación.

Al parecer la creación del álbum fue inspirada por la colaboración que tuvo Hadreas con la compañía de baile YC de Kate Wallich. De igual manera, Studio Kate Wallich estuvo a cargo de la dirección de movimiento.

Describe esconde esa belleza que nace de la oscuridad. Para el originario de Seattle, la canción “comenzó como una balada realmente sombría y luego se convirtió en esta bestia.

Empecé a escribir sobre cuando estás en un lugar tan oscuro que ni siquiera recuerdas qué es la bondad o cómo se siente. La idea era que alguien te describiera eso, porque lo olvidaste o no puedes hacerlo.

Set My Heart On Fire Immediately es el nombre del próximo álbum de Perfume Genius, fue grabado en Los Angeles, producido por Blake Mills y será editado por Matador Records. Para este material, Hadreas dijo querer sentirse más abierto, más libre y espiritualmente más salvaje.

Estará disponible a partir del 15 de mayo próximo pero ya puedes pre-ordenarlo aquí.

Lo compondrán 13 canciones y así serán la portada y el tracklist:

01 Whole Life

02 Describe

03 Without You

04 Jason

05 Leave

06 On the Floor

07 Your Body Changes Everything

08 Moonbend

09 Just a Touch

10 Nothing At All

11 One More Try

12 Some Dream

13 Borrowed Light