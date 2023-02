Penn Badgley estuvo a punto de aparecer en ‘Breaking bad’

Antes de que Badgley saltara a la fama por su aparición en Gossip girl, el actor realizó un montón de audiciones en las que no salió victorioso. Según reveló en una reciente entrevista con BuzzFeed, una de estas pruebas fallidas fue para quedarse con el personaje de Jesse Pinkman en Breaking bad.

“Uno en el que estuve cerca fue Breaking bad. Entre Aaron Paul y yo hicimos una prueba. En realidad, era el mejor guión de televisión que había leído en ese momento. Ese fue el que se me escapó”, dijo Penn Badgley.

Al final, Aaron Paul fue quien obtuvo el papel en la serie de narcotraficantes, mientras que Penn Badgley logró entrar a Gossip girl como Dan Humphrey. Incluso, en 2019, Paul habló sobre el momento en el que audicionó para interpretar a Pinkman, asegurando que estaba impresionado e intimidado por el talento de Badgley.

“Hice la prueba contra otros tres tipos. Sabía que realmente estaba entre este otro tipo y yo. Penn Badgley era uno de los que estaban haciendo la prueba. Fue hace tanto tiempo que no recuerdo a los otros dos tipos. En aquel momento no los reconocí. Pero cuando él entró, pensé: ‘Dios mío, parece un adicto a la metanfetamina’. … ¡En el buen sentido! Estaba metido en el papel. Yo pensaba: ‘este tipo me lo va a robar’”, explicó.

Aunque Penn no consiguió ser el cómplice adicto de Walter White, actualmente se ha dedicado a dar vida al asesino en serie Joe Goldberg en You, de Netflix.