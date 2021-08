Hace unos días una noticia movió al mundo entero: la conquista de los talibanes en Kabul, Afganistán. La situación ha preocupado a todos principalmente por lo que esto significa para las mujeres y niñas afganas.

Desde entonces, tanto cineastas como defensoras de los derechos de las mujeres de Afganistán se han pronunciado al respecto pidiendo ayuda para alzar la voz. La toma de los talibanes significa un gran retroceso en la historia del país, dejando a las mujeres y niñas afganas en estado vulnerable debido a las estrictas normas que impone este régimen, con las cuales no se les permite estudiar, ni trabajar, entre muchas otras cosas.

Sin duda es un momento difícil y en nosotros queda ayudar a la población afgana informándonos. Es por eso que aquí te hemos enlistado algunas películas que retratan la vida de las mujeres en Afganistán y que quizá, te puedan ayudar a entender un poco más.

1. The breadwinner (Nora Twomey, 2017)

Basada en la novela infantil homónima escrita por Deborah Ellis, The breadwinner es una película animada esencial para entender la situación actual de Afganistán, ya que en ella se presenta la historia de una niña que por necesidad, decide vestirse de niño para poder salir a trabajar. El filme abarca todo lo que conlleva ser niña en un régimen que invisibiliza la existencia de la mujer, desde lo económico hasta lo social.

2. The patience stone (Atiq Rahimi, 2012)

Situada en “algún lugar de Afganistán o el mundo”, el filme te va envolviendo con un impactante lenguaje cinematográfico en el mundo de una mujer que, al quedar convaleciente su esposo, comienza a tomar voz para contar su historia sobre la opresión del hombre y de la sociedad contra la mujer. Mientras que a su vez, debe de cuidar a sus dos hijas de los continuos combates de las guerrillas.

3. Osama (Siddiq Barmak, 2003)

Esta película tiene gran significado puesto que fue la primera en filmarse en Afganistán una vez que el régimen talibán cayó. Y su énfasis, además de mostrar la terrible vida de las mujeres, está en el hecho de que se puede perdonar el genocidio fundamentalista islámico contra las mujeres pero no olvidar, de ahí que el filme abra citando a Nelson Mandela: “No lo puedo olvidar, mas lo puedo perdonar”.

4. A thousand girls like me (Sahra Mani, 2018)

De estilo documental, A thousand girls like me es el vistazo más profundo hacia cruda la realidad de las mujeres afganas, una en la que no tienen voz ni derechos y todo el poder está en los hombres. La película narra la vida de una joven de 23 años embarazada de su propio padre y cómo todos los abusos y la violencia que vive día con día la lleva incluso a tener pensamientos suicidas.

5. Kandahar (Mohsen Makhmalbaf, 2001)

La ciudad prohibida de Afganistán, sinónimo de opresión y terror por ser el centro del fundamentalismo islámico, es la que le da título a esta película y ya con eso basta para darse cuenta hacia donde se dirige. Con un tono que hace un poco más liviana la temática, Kandahar narra la situación de las mujeres bajo el régimen talibán a través de los ojos de un periodista, que tras recibir una llamada de su hermana al borde del suicidio, decide regresar al lugar para rescatarla.