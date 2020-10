Pedropiedra, nos invita a conocer el proceso detrás de “ALÓ!” con “Sueños por Cumplir”, con un show en vivo que es más una experiencia documental.

Este 22 de octubre, desde las 21:00 horas, Pedropiedra nos invita a conocer el trabajo creativo y logístico detrás de su nuevo material discográfico. Con una cuidada puesta en escena, Pedro repasará los sonidos, pero también las historias, presentando así nuevas formas de vivir la música en vivo, pero también de entenderla.

“Es un formato distinto a lo que hemos hecho porque tiene elementos documentales, de streaming, de sesión y making off. Un poco de todo, porque esa era la idea de Pedro y Quemasucabeza; entregar una experiencia más amplia que una sesión, la idea de un evento en vivo pero que no sabes con qué te va a sorprender”; dicen desde la dirección a cargo de Húmedo, quienes también fueron responsables del premiado documental “Gepe y Margot Loyola: Folclor Imaginario”, ganador del Festival In Edit 2019.

“Mirando impasibles como el disco iba quedando tirado, nos preguntamos qué hacer con él”, cuenta el responsable de “Amar en Silencio”, que entre revuelta social en Chile y pandemia sanitaria dio con “la idea de hacer un video que, además de las canciones tocadas en vivo y sus bambalinas, incluyera entrevistas e información relevante sobre la música y quienes la interpretan”; agrega.

Para disfrutar de “Sueños por Cumplir” deberás adquirir tus entradas ya disponibles a través de Boletia, el costo será de $100 pesos más costo por servicio. Pero para quienes quieran la experiencia íntegra, Quemasucabeza ha dispuesto de packs especiales para empaparse de “ALÓ!”, una promoción destinada a los y las seguidoras más fieles de México, así que estén pendientes de las redes sociales de Quemasucabeza y Quemasucabeza México para enterarse de ellos.