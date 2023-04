Ethan Hawke y Pedro Pascal protagonizan el nuevo western queer de Pedro Almodóvar

El reconocido cineasta español llegará años próxima edición del Festival de Cine de Cannes para presentar su nuevo western queer, Strange way of life. Pero antes de que esto suceda, a través del sitio web del festival, Pedro Almodóvar compartió un par de detalles sobre este corto que él mismo escribió y dirigió.

“Un hombre monta a caballo a través del desierto que lo separa de Bitter Creek. Va a visitar al Sheriff Jake. Veinticinco años atrás, el sheriff y Silva, el ranchero que cabalga para encontrarlo, trabajaron juntos como pistoleros a sueldo. Silva lo visita con la excusa de reunirse con su amigo de la juventud, y sí celebran su encuentro, pero a la mañana siguiente el Sheriff Jake le dice que la razón de su viaje no es para recordar momentos de su vieja amistad…”, explica el director.

Según comentó Pedro Almodóvar, el título de Strange way of life (Extraña forma de vida) es una referencia a una popular canción portuguesa de Amalia Rodrigues “cuya letra sugiere que no hay existencia más extraña que aquella que se vive volteando la espalda a tus propios deseos”. Cabe destacar que este es el segundo proyecto que el cineasta realiza en inglés después de The human voice, con Tilda Swinton.

Aunque ya por tratarse de un trabajo de Almodóvar podemos esperar mucho, Strange way of life tiene las expectativas de los fans todavía más altas puesto a que viene protagonizada por dos de los actores de Hollywood más queridos en la actualidad: Ethan Hawke y Pedro Pascal.

Se espera que después de su estreno en Venecia, el corto llegue a la plataforma de streaming de Mubi.