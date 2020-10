Por si su regreso con Gigaton un hubiera sido suficiente, Pearl Jam finalmente lanzó hoy en todas las plataformas digitales su nuevo track titulado “Get It Back”.

La canción originalmente ya había salido, sin embargo sólo se encontraba disponible a través de Bandcamp y como parte de la compilación Good Music To Avert the Collapse of American Democracy Vol. 2. Ya que más allá de deleitar nuestros oídos, el tema fue liberado para apoyar los derechos de voto en los Estados Unidos.

En ésta misma compilación, además de Pearl Jam, también se incluyeron otros grandes artistas como Arcade Fire, Fleet Foxes, David Byrne, The War On Drugs, Phoenix, entre otros. Pero únicamente estuvo disponible durante 24 horas.

Y bueno, si te habías perdido la oportunidad de escucharla, ya no te preocupes, que ahora ya fue puesta en todas las plataformas digitales. Te la dejamos a continuación:

En el primer volumen de la compilación se contó con la participación de Phoebe Bridgers, Hayley Williams, R.E.M., entre otros. Y en total se logró recaudar más de 250,000 dólares. Los cuales, junto con los fondos del volumen dos, serán donados a Voting Rights Lab, una organización no-partidista que busca asegurar, proteger y defender los derechos de voto de los estadounidenses.

Igual no olvides que el próximo 22 de octubre Pearl Jam realizará un gran evento en streaming para festejar el 30 aniversario de su primer concierto en la vida. Durante éste estarán transmitiendo un show que dieron el 29 de abril de 2016 en Philadelphia.

Toda la información y la compra de tickets la puedes checar dando click aquí.

On October 22, Pearl Jam will stream the April 29, 2016 Philadelphia show on @NugsNet.

The 32-song set includes Ten played front to back, newly mixed in stereo & 5.1 digital surround sound. Stream the never-before-seen full-color HD footage 10/22-10/25: https://t.co/awSKMuF3Zj pic.twitter.com/U3feUQi1iZ

— Pearl Jam (@PearlJam) October 10, 2020