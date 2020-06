En los últimos días Pearl Jam trajo a todo mundo vuelto loco porque el show en livestream que iban a realizar. Y aunque no dieron un concierto de larga duración como se esperaba, si interpretaron por primera vez su sencillo Dance Of The Clairvoyants.

Esta presentación fue parte del evento virtual All In WA: A Concert For COVID-19 Relief, con el cual, como su nombre lo dice, buscaban recaudar fondos para apoyar a todos los trabajadores de primera línea que están combatiendo al virus en el estado de Washington.

Y durante el concierto, Eddie Vedder, Stone Gossard, Mike McCready, Jeff Ament y Matt Cameron hicieron su primera presentación pública después de dos años. Además de que contaron con el apoyo en los coros del guitarrista de Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer. Todos obviamente desde sus respectivas casas.

Igual uno de los momentos más especiales de la interpretación de Dance Of The Clairvoyants, fue cuando las hijas y esposa de Vedder se le unieron para cantar la frase “I know the girls wanna dance”. Checa a continuación su presentación:

All In WA: A Concert For COVID-19 Relief también contó con la participación de otros grandes actos como Ben Gibbard de Death Cab For Cutie, Brandi Carlile, Dave Matthews y Sir Mix-a-Lot. Sin embargo, la presentación de Pearl Jam fue la más esperada y sintonizada de todas.

El concierto completo ya lo puedes ver a través de Amazon Prime.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.