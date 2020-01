Pearl Jam compartió un misterioso video en sus redes sociales, anunciando Gigaton, su onceavo álbum de estudio. Según aparece en su sitio oficial, el lanzamiento del disco está programado para el próximo 27 de marzo, a través de Monkeywrench Records/ Republic Records.

En el teaser que compartieron en su cuenta de Twitter, se ven marcadas coordenadas de diferentes partes del mundo. Y después de que los fans se dieran a la tarea de buscar los lugares exactos que están señalados, se encontraron con un mural de lo que parece ser la portada de Gigaton.

Además de que si utilizas el filtro de Gigaton en Instagram se pueden escuchar sonidos y ver animaciones del derretimiento de los casquetes polares. La foto utilizada fue tomada por el reconocido fotógrafo Paul Nicklen, quien también ya antes la había publicado en su cuenta de Instagram.

Look for Pearl Jam in cities around the world… https://t.co/uDIWRrKT1y pic.twitter.com/qEB9yLhWd2

— Pearl Jam (@PearlJam) January 10, 2020