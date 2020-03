Gigaton es el primer disco de la banda de Seattle desde 2013. Ha captado gran atención, sí por su llegada luego siete años del álbum anterior, pero también debido a los detalles sonoros y líricos que reflejan ese largo período de gestación. Este es también el primer disco de Pearl Jam en la era Donald Trump como presidente, hecho que no pasa desapercibido en el disco. Sin embargo, Gigaton no sólo se enfoca en esto; es también una mezcla de angustia y depresión con atisbos de esperanza.

Josh Evans, viejo conocido de la banda, se hizo cargo de la producción de Gigaton. Logrando un sonido que capta la esencia de una banda como Pearl Jam, con treinta años de carrera. Pero sorprende al alejarse de los arreglos a los que nos tiene acostumbrados. Es “Dance of the Clairvoyants” quizá el mejor ejemplo del rumbo sonoro por el que va la nueva placa; una canción que se escucha un tanto extraña con esos tonos electrónicos y hasta bailables.

“Take The long Away” nos regresa al potente sonido grunge, muy al estilo de lo hecho por Soundgarden. Gigaton es esa evolución que muestra a un Eddie Vedder sobrio y tranquilo, comparado con aquel de hace veinte años, que gritaba su desgarradora tristeza. Un disco que deja implícita la profunda insatisfacción que distingue a Pearl Jam. Josh Evans nos refiere más de este muy esperado disco.

Las letras del álbum hablan sobre la resistencia a las problemáticas de estos tiempos. Parecen casi proféticas si tomamos en cuenta que fueron escritas hace mucho tiempo y las comparamos con lo que sucede actualmente.

Cada integrante de la banda contribuyo a las letras, pero hay una especie de pacto basado en el respeto común: no cuestionan explícitamente los temas de las canciones. Nadie dice: “queremos o tenemos que hablar sobre esto o aquello”. Pero la magia de bandas como Pearl Jam es saber cómo escribir cosas que siguen siendo relevantes, de hecho, en este caso se vuelven aún más importantes que cuando se compusieron originalmente. Creo que captaron ese aire que recorre todo el mundo y que estas canciones ayudarán a alguien a superar esta fase.

¿Por qué el álbum tuvo una gestación tan larga?

Han estado de gira mucho en los últimos años. Pero, en realidad, nunca dejaron de trabajar y arrojar ideas. No son del tipo que publican todo lo que hacen en Instagram, por el contrario. Comenzaron a pensar seriamente en el álbum en 2017, luego sucedió la muerte de Chris Cornell, de quien eran muy cercanos y quien tenía un gran impacto creativo y obviamente emocional.

Hubo períodos intensos de trabajo y otros igualmente intensos en la vida de cada uno. Estas pausas permitieron a la banda regresar a las canciones, cada vez con una nueva perspectiva y sucedió al menos dos o tres veces en ese período. En 2019, las canciones estaban allí, y la última parte del año fue un trabajo duro.

Uno de los grandes cambios en este nuevo disco fue la elección de un nuevo productor. ¿Cómo surgió esta decisión para te hicieras cargo nuevamente de la producción de un disco de Pearl Jam?

La banda estaba lista para experimentar con algo diferente, para hacer cosas que querían probar desde hace algún tiempo, sin haber tenido la oportunidad. Contribuí a este proceso, pero el crédito es de ellos. Estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Después de estar de gira con ellos durante los últimos dos años, básicamente me convertí en su ingeniero de sonido de referencia para cada proyecto, incluso en solitario. Entonces, cuando comenzaron a trabajar en los demos del disco, yo me hice cargo.

Hablas de una nueva perspectiva, Gigaton es un álbum reconocible, pero con muchas características nuevas. ¿Cuál fue el objetivo de la banda en cuanto al camino que debería seguir el sonido?

Creo que la banda fue más abierta. “Dance Of The Clairvoyantes”, por ejemplo, fue ensamblada pieza por pieza por la banda, no con todos juntos en una habitación. Este método permitió más libertad. Jeff (Ament) llegó un día e intentó explayarse en el teclado; se tomó el tiempo que necesitaba sin hacer que el resto de la banda esperara. Entonces llegó Stone (Gossard), y pensó en otras partes, conservando las que le gustaban.

¿Podríamos decir que en Gigaton estrenaron un nuevo proceso de producción en todos los sentidos?

Sí, en general sí. Pero no queríamos un sonido frío y perfecto, queríamos un sonido orgánico. Siempre suena a Pearl Jam. La base de varias canciones se grabó en vivo en el estudio, luego quizá se agregaron sonidos o partes de versiones anteriores o posteriores. Es un disco que reúne varios elementos, pero mantiene la energía subyacente de Pearl Jam, siguen siendo una banda loca en vivo.

Algo que llama la atención, es el sonido de las guitarras, es más bien limpio y muy seco.

No creo que fuera una de las cosas que la banda buscara explícitamente, pero es mi fijación: soy guitarrista, paso un poco más de tiempo en este aspecto. Pasé mucho tiempo con ellos, vi cientos de sus conciertos, sé cómo suenan y consciente e inconscientemente intenté capturar esa energía.

¿Hay alguna canción que consideres haya mejorado a partir de este proceso de producción?

Es como elegir a tu hijo favorito, pero si hablo desde el punto de vista del productor y el ingeniero de sonido, pienso en “Alright”, porque al final es exactamente como la imaginé y quería que sonara. Cuando comienzas tienes una visión de cómo te gustaría que suenen todos los instrumentos y detalles. También “Dance Of The Clairvoyantes”, que está totalmente alejada. Sin embargo, no puedo decir cuál es mi canción favorita de Pearl Jam. Tengo cuarenta y un años y Ten es obviamente un álbum que cambió mi vida.

¿Cómo tocarán en vivo estas canciones?

Lo ensayábamos en vivo antes de posponer la gira, las canciones también suenan muy bien. Llegará el momento en que los tocaremos en vivo, con suerte pronto.

La emergencia de salud mundial actual ha cambiado muchas cosas, incluso en la música. Varios artistas tuvieron que cancelar conciertos e incluso cambiar fechas de lanzamientos de álbumes. ¿Cómo lo vivieron ustedes?

Lo que más nos preocupa en este momento no es tanto la promoción del álbum, sino el impacto de todo esto en las personas. Por un lado esta la salud, pero también los efectos de la situación en la vida diaria, la economía y el trabajo.