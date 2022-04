¡Ufff, es de quedar perplejo ante el músculo mediático y de redes sociales que exhibe el freestyle y el rap latinoamericano. Bizarrap y Paulo Londra lanzaron el reto a sus fans a través de Instagram para juntar 23 millones de comentarios y así soltar un tema juntos y apenas en unas horas lo lograron.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Así fue como apareció la Bizzarrap Music Sessions #23, que conservó su número del 2020, cuando estaba planeada originalmente, antes de que Paulo Londra tuviera que parar hasta resolver un conflicto muy fuerte debido al contrato que tenía firmado con su antigua productora y una transacional.

Precisamente, ahora ese es el tema central de la nueva sesión del productor argentino, quien había sacado la #49 con Residente y tuvo un alcance y repercusión global; pero todo indica que no hay límite para Bizarrap, pues en unas cuantas horas superó 10 millones de vistas en Youtube.

“No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó/ No entiendo por qué vienen si antes nadie vino/ Esperan que yo sea alguien que saben que no/ Que no va conmigo”, arranca Paulo Londra en la colaboración recién colocada.

Vaya manera de reaparecer tras estar parado tres años, más allá del buen resultado de los primeros dos sencillos de esta nueva etapa: “Plan A” -lanzada en marzo- y Chance -que apareció este mismo mes-.

Una vez que superó los escollos legales puede soltar sin reparo frases como la siguiente: “Tu séquito de nenitos, envidiosos y pésimos, quieran o no quieran, a mí deben darme créditos”. Paulo Londra sabe que su barrio lo respalda y mucho más en mancuerna con Bizarrap. ¡Uff, 23 millones de comentarios para liberar un tema! Respeto total para la popularidad de los dos argentinos.

