Paula Shocron: Un sigiloso paisaje sonoro

Paula Shocron es una pianista, compositora, improvisadora y docente, entre otras cosas, con una abundante producción discográfica a cuestas y que, recientemente, ha editado El camino sigiloso, obra inscrita en los terrenos de la música contemporánea y donde, dice, “por primera vez utilicé textos propios escritos durante la pandemia”.

El álbum se construye a partir de un ensamble de cuerdas, piano y percusión, mismo que funciona como materia para “componer, superponer y transformar”, pero en donde los disparadores son las narraciones (historias de fantasía, juegos de palabras, reflexiones). Ella usa su voz por primera vez en un disco que puede ser de poesía musicalizada o música con poesía, pero en realidad se manifiesta como un viaje surrealista.

Por ejemplo. En “Planta” cuenta la historia de un vegetal y en una frase, prácticamente al final, narra: “La humedad no me encuentra, pero me alimenta el anhelo; quizás de tanto hacer fuerza consiga el abrazo de un río itinerante y pueda continuar mi tarea de estar más cerca del cielo… que no es poco”; en “Orquesta” la protagonista es la cuerda de un instrumento, mientras “Neurosis” es un buen ejemplo de cómo Shocron, con su voz y un mínimo de instrumentación (violín, piano, voz), logra transmitir la angustia de esa enfermedad.

El álbum cierra con “Nosotras”, en donde la mayor parte del tiempo la voz de Paula se hace acompañar del cello para más adelante encontrarse con una guitarra dolorida que choca en el fondo con un sonido extraño y deviene en cacofonía. Dice la autora de El camino sigiloso: “Habiendo estado muchos años en el universo de la improvisación libre, siento que esta vez volví de algún modo a conectar con las canciones, las obras más abstractas y los paisajes sonoros, en una especie de collage”. El disco se acompaña de un fanzine con hermosas ilustraciones y los textos de las canciones, elaborado por la ilustradora Frana Zabala y la diseñadora Inés Allievi.

*También te puede interesar: Anohni: “¿Un mundo sin luz? Da miedo”