La exposición «Gráfica» de Paula Rego llega al Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO).

Paula Rego es una de las pintoras más importantes del siglo XX, es reconocida a nivel internacional por haber revolucionado la forma en que se representa a la mujer, además de ser considerada una de las voces plásticas más lúcidas y combativas.

“Ha sido distinguida con numerosas exposiciones retrospectivas, entre ellas la de Tate Liverpool en 1997, la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid en 2007, la del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y la Pinacoteca do Estado de São Paulo en 2010 – 2011 y la del Musée de l’Orangerie de París en 2018. En 2009 se inauguró un museo dedicado a sus obras, la Casa das Histórias Paula Rego en Cascais (Portugal). En 2017 se estrenó el documental Paula Rego, Secrets and Stories, dirigido por su hijo Nick Willing. En 2021, el Tate Britain le dedicó una enorme retrospectiva de su obra. En 2022 participa como una de las artistas más relevantes en la edición 59 de la Bienal de Venecia con la exposición The Milk of Dreams en el pabellón central.”

No te pierdas la oportunidad de descubrir «Gráfica» de Paula Rego que abre puertas en el IAGO el próximo Viernes 6 de mayo a las 12:00 PM, Macedonio Alcalá 507, Centro, de la Ciudad de Oaxaca.