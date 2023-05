Paul Stanley responde a las críticas por sus comentarios sobre el tratamiento de reasignación de sexo para niños.

Esta semana, Paul Stanley, integrante de KISS, se vio envuelto en una polémica debido a que afirmó que el tratamiento de reasignación de sexo (o afirmación de género) para niños se había “convertido en una moda triste y peligrosa”. “Hay una GRAN diferencia entre enseñar la aceptación y normalizar e incluso alentar la participación en un estilo de vida y confundir a los niños pequeños para que cuestionen su identidad sexual como si fuera una especie de juego que en algunos casos, es permitido por los padres”, escribió (vía Consequence Of Sound).

Estos comentarios, desataron tanto reacciones violentas como mensajes de apoyo. Noodles, guitarrista de The Offspring, fue uno de los que se mostró en contra de Paul Stanley, asegurando que eran palabras “muy decepcionantes”, principalmente porque vienen de alguien que “usó tacones altos, maquillaje y peinado alborotado durante toda su carrera”; mientras que Dee Snider, cantante de Twisted Sister, lo apoyó con un tuit que decía: “hubo un momento en el que yo también me ‘sentía bonito ’. ¡Me alegro de que mis padres no sacaran conclusiones apresuradas!”

Así que tras la disputa que se armó en redes sociales, Paul Stanley compartió un último mensaje en el que no se retracta, pero dice que usó un mal juego de palabras. “Si bien mis pensamientos eran claros, mis palabras claramente no lo eran. Lo más importante y por encima de todo, apoyo a aquellos que luchan con su identidad sexual mientras soportan una hostilidad constante y aquellos cuyo camino los lleva a la cirugía de reasignación”, escribió.

“Es difícil imaginar el tipo de convicción que uno debe sentir para dar esos pasos. Uno o dos párrafos serán demasiado cortos para transmitir completamente mis pensamientos o puntos de vista, así que lo dejaré para otro momento y lugar”, concluyó.