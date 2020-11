Paul McCartney reveló que en sus últimos shows en vivo ya utilizaba un teleprompter de apoyo en caso de que llegara a olvidar las letras de las canciones de The Beatles.

El icono del rock estuvo platicando en el reciente episodio del podcast SmartLess cuando explicó: “A veces estoy haciendo una canción, como ‘Eleanor Rigby’ [lanzada en 1966] o algo así, y estoy en piloto automático. Y empiezo a pensar: ‘Oh ¿qué voy a cenar? Tal vez no coma la sopa, pero tal vez elija el plato principal’.”

“Luego digo ‘¡Alto!’ porque estoy cantando ‘Eleanor Rigby’. Me he separado no sólo de Paul y la fama, sino que un par de bits en mi cabeza van en diferentes lugares. A veces eso se rompe y olvido la canción. Tengo un teleprompter”, agregó.

Aunque esta no es la primera vez que Paul McCartney habla de algo así. Ya que el año pasado, el músico también reveló en una entrevista que tenía que volver a aprender todo del extenso catálogo de The Beatles que data de hace 55 años.

“Entramos en el ensayo y yo digo ‘Oh sí, así es como va’”, explicó. “En algunas canciones antiguas dices: ‘Oh eso es inteligente, yo no hubiera hecho eso’. Es emocionante pensar que todavía funciona. Éramos un pequeño grupo de rock and roll en Liverpool, simplemente siguió adelante.”

Igual no olvides que este 28 de diciembre Paul McCartney lanzará su tan esperado álbum de larga duración, McCartney III. Así que mantente al pendiente.

Foto de portada tomada del Facebook de McCartney.