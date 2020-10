Paul McCartney celebra este 2020, 50 años desde el lanzamiento de su álbum homónimo en solitario.

Este exitoso álbum significaría un renacimiento creativo para Paul, y también serviría como una plantilla para generaciones de artistas indie y lo-fi que buscarían emular el cálido ambiente hogareño y sus melodías atemporales como “Maybe I’m Amazed”, “Every Night” y “The Lovely Linda“.

La década de los setenta vio a Paul formar su segunda banda, Wings y dominar las listas de popularidad, los escenarios y las ondas radiofónicas de todo el mundo, con múltiples sencillos #1, tours mundiales agotados y álbumes con ventas multimillonarias incluyendo Band on The Run, Venus and Mars, Wings at the Speed of Sound, London Town y más. En 1980, diez años después del lanzamiento de McCartney, Paul concluyó la década de Wings con el lanzamiento sorpresa de su segundo álbum solista, McCartney II.

En los ochentas se vio a Paul comenzar de nuevo, esta vez iniciando una carrera en solitario . En las siguientes cuatro décadas, el estatus icónico y legendario de Paul crecería exponencialmente, con obras maestras como Tug of War, Flowers in the Dirt, Pipes of Peace, Flaming Pie, Memory Almost FullyNew, así como espectáculos en vivo en todo el mundo, inclusive logrando el récord mundial de mayor asistencia a un concierto.

Fue así como en 2018, 54 años después de que The Beatles alcanzara por primera vez el primer lugar en las listas popularidad de Billboard que Paul McCartney se posicionaría en el primer lugar de la lista con su histórico álbum, Egypt Station.

Han pasado solo dos años desde que Egypt Station alcanzara el primer lugar en Billboard, y tan sólo uno pasado que la gira Freshen Up llegara a su último espectáculo antes de que el COVID hiciera una pausa en la música en vivo.

Paul no había planeado lanzar un álbum en 2020, pero en el aislamiento de pronto se encontró desarrollando algunos bocetos musicales existentes y creando nuevos. En poco tiempo, una colección ecléctica de canciones espontáneas se convertiría en McCartney III: un trabajo en solitario, de producción propia y que literalmente marca el comienzo de una nueva década, siguiendo la tradición de McCartney en los 70 y McCartney II en los 80.

Grabado a principios de este año en Sussex, McCartney III está construido principalmente a partir de tomas en vivo de Paul en voz y guitarra o piano, sobre grabando su interpretación del bajo, la batería, etc. sobre esa base. El proceso se inició por primera vez cuando el músico británico regresó a una pista inédita de principios de los 90, “When Winter Comes“ (coproducida por George Martin). McCartney, elaboró un nuevo pasaje para la canción, dando lugar al abridor del álbum, Long Tailed Winter Bird, mientras que When Winter Comes, con su nueva introducción de 2020, Winter Bird, se convirtió en el gran final del nuevo álbum.

“Vivía la cuarentena encerrado en mi granja con mi familia e iba a mi estudio todos los días. Tuve que trabajar un poco en algo de música para películas y eso se convirtió en la pista de apertura y luego, cuando terminé, pensé ¿qué haré ahora? Tenía algunas cosas en las que había trabajado a lo largo de los años, pero a veces se acababa el tiempo y quedaba a medio terminar, así que empecé a pensar en lo que tenía. Cada día comenzaba a grabar con el instrumento en el que escribí la canción y luego gradualmente lo iba superponiendo, era muy divertido. Se trataba de hacer música para mí en lugar de hacer música que tiene que funcionar. Entonces,hice cosas que me apetecía hacer. No tenía idea de que esto terminaría como un álbum”, comentó Paul sobre III.

Manteniendo el estilo de McCartney y McCartney II, que contaban con fotografías de Linda McCartney, las principales fotos para III fueron realizadas por la hija de Paul, Mary McCartney, con fotografías adicionales de su sobrino, Sonny McCartney, así como fotos que Paul se tomó con su celular. La portada y la tipografía fueron creadas por el celebré artista estadounidense Ed Ruscha.

McCartney III se lanzará el 11 de diciembre en plataformas digitales, en CD y en LP fabricado por Third Man Pressing. Las configuraciones de vinilo variarán desde 180g estándar hasta una Edición Third Man de 3,000 copias de vinilo rojo numeradas a mano, una Edición ‘333’ vendida únicamente a través de la tienda en línea de Third Man Records y limitada a 333 copias en vinilo amarillo con puntos negros creados con 33 copias en vinilo reciclado de McCartney y McCartney II, y más.