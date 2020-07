Paul McCartney lanzó hoy un nuevo EP en el que incluye una versión remasterizada de Beautiful Night, tema que hizo en colaboración con su ex compañero de banda Ringo Starr.

Este EP, que fue titulado igual que la canción y que en realidad sólo está enfocado en ella, forma parte del próximo relanzamiento que McCartney hará de su aclamado álbum de 1997 Flaming Pie, el cual se espera vea luz el 31 de julio.

El Beautiful Night EP incluye también un demo que realizaron del track en 1995, una grabación alternativa Run Through y el Oobu Joobu Part 5. Este último es un interesante medley de charlas temáticas de Beautiful Night, con mezclas alternativas y grabaciones de entrevistas de Paul y Ringo hablando sobre la canción.

Además de que también se lanzó un video remasterizado para este track, el cual fue grabado en 1997 y dirigido por Julien Temple. Chécalo a continuación:

Y recordando cuando grabaron Beautiful Night, Paul McCartney comentó:

Llevaba años diciéndole a Ringo que sería genial hacer algo, porque nosotros en realidad no hicimos mucho trabajo juntos fuera de The Beatles. Una vez Jeff sugirió ‘¿por qué no metes a Ringo?’ y yo dije ‘OK’. Simplemente sucedió.

Tenía esta canción ‘Beautiful Night’, la cual había escrito hace algunos años. Siempre me había gustado pero sentí que no tenía la versión correcta. Así que saqué esta canción para cuando Ringo llegó y enseguida fue como en los viejos tiempos.