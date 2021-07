Disney Plus anunció que la nueva docuserie de Paul McCartney llegará el próximo mes a su plataforma. Aunque por ahora, sólo será en Reino Unido.

El proyecto titulado McCartney 3,2,1 ha sido uno de los más esperados de 2021, porque a través de los seis episodios que lo conforman, el ex Beatle muestra el lado más íntimo de su carrera musical en una intensa conversación con Rick Rubin; durante ésta abordan temas como su proceso de composición, sus influencias y las relaciones personales que inspiraron algunas de sus canciones más icónicas tanto como solista, como con The Beatles.

Según se revela en la sinopsis, durante la serie veremos a Paul McCartney y Rubin debatir sobre tracks que, seamos sinceros, han formado parte de nuestros mejores y peores momentos, incluyendo “All my loving”, “All together”, “In my life” y “With a little help of my friends”.

Todo esto, sin duda alguna, hace de la docuserie una pieza importante para cualquier corazón beatlemaníaco. Sin embargo, hasta ahora el show sólo ha estado disponible en la plataforma de streaming de Hulu de Estados Unidos. Y aunque aún no se dan a conocer detalles de su llegada a Latinoamérica, se espera que suceda luego del estreno en Reino Unido, el cual se realizará el próximo 25 de agosto a través de Disney Plus.

McCartney 3,2,1 estuvo bajo la dirección de Zachary Heinzerling, quien además de ser ganador de un Emmy, en 2014 fue increíblemente elogiado por su trabajo con Beyoncé para la serie web de su álbum homónimo. De igual forma, el proyecto tuvo un talentoso equipo de producción detrás, entre los que se encontraba Scott Rodger, Peter Berg, Matthew Goldberg, Brandon Carroll, Jeff Pollack y Frank Marshall.

Foto de portada tomada del Instagram del cantante.