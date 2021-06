El protagonista de WandaVision, Paul Bettany, reveló que su contrato con Marvel expiró y que, por ahora, su regreso como Vision al MCU es incierto.

Durante una reciente entrevista con The Playlist, el actor fue cuestionado sobre el futuro de su personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel, a lo que él contestó: “No tengo contrato. No lo sé, no lo sé en absoluto.”

“Todo lo que sé es que, en lo que respecta a este tipo de tramo de prensa, es para un Emmy, que es para una serie. Así que no parece que eso vuelva a suceder”, agregó Paul Bettany.

Tras esto, el actor continuó diciendo que la versión evolucionada de su personaje tendría que ser abordada: “Supongo que sería difícil introducir a White Vision y no lidiar con él de alguna manera, pero eso es algo que no hemos hablado.”

El último trabajo que Paul Bettany realizó con Marvel fue para la popular serie WandaVision, transmitida a través de la plataforma de streaming Disney Plus. Junto con él, el programa fue protagonizado por Elizabeth Olsen en el papel de Wanda Maximoff.

El Universo Cinematográfico de Marvel está por iniciar su cuarta fase con Black widow, película protagonizada por Scarlett Johansson que se estrenará simultáneamente en Disney Plus y cines el próximo 9 de julio.

Foto de portada tomada del Facebook de WandaVision.