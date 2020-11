Patti Smith y el guitarrista Lenny Kaye ofrecieron una improvisada y poderosa interpretación de “People have the power“. Los primeros votantes de las elecciones presidenciales en la ciudad de Nueva York fueron testigos del scueso.

Las dos leyendas del punk se paseaban por las calles de la ciudad para unirse a ese ánimo callejero que se estaba dando entre los votantes. Aprovechando la ocasión, el par tocó una versión acústica de esta icónica canción y logrando que varios de los que presenciaban el happening los acompañaran coreando uno de los himnos de Patti Smith. Al final de esta pequeña presentación Patti Smith se retiró sin antes proclamar estas palabras:

“¡No lo olvides, usa tu voz! ¡Vota!”

El clip fue publicado en Instagram el día de ayer por Zoe Leonard y la organización Joy to the Polls. “¡Cantar a los votantes en las calles es tan punk!” Dijo Joy to the Polls.

“Nos encanta que @thisispattismith lleve el poder de la gente a las urnas con esta actuación improvisada en Nueva York a principios de esta semana. ¡No tienes que ser la madrina del punk para sorprender y deleitar a los votantes en largas filas de votación! ”



Patti Smith hizo su primera llamada Zoom de la vida para ‘WTF with Marc Maron’

En septiembre, Patti Smith presentó una actuación estelar y con sana distancia de “People Have the Power” para crear conciencia sobre Pathway to Paris, una organización sin fines de lucro dedicada a abordar el cambio climático, fundada por la hija de la compositora Jesse Paris.