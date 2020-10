Patti Smith fue la última invitada de honor en el podcast WTF with Marc Maron. Siendo ésta la primera vez en la vida que la cantante realizaba una llamada vía Zoom.

El principal fin de esta gran e inesperada aparición de Patti Smith fue para darle promoción a su último libro The Year Of The Monkey, lanzado el año pasado. Sin embargo, durante la charla la cantante habló de algunos otros temas, entre ellos su llegada a Nueva York en la década de los 60, más específico, su etapa viviendo en el Chelsea Hotel.

“En cualquier momento, Janis Joplin, The Allman Brothers, Jimi Hendrix, todas estas personas entraban y lo único que nos separaba era que tenían habitaciones más grandes o más dinero para gastar en el bar”, comentó.

De igual forma, en algún punto de la plática, Patti Smith habló sobre su amistad con el escritor William Burroughs. Y reveló que estuvo a punto de interpretar el personaje de Mary en una adaptación cinematográfica del libro Junky.

La cantante también rememora su performance en vivo más mortificante, el cual sucedió para que todo el mundo lo viera. Sin duda Marc Maron se aventó una gran e interesante plática con Smith.

Escucha a continuación el podcast completo:

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.