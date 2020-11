Patti Smith celebró el aniversario número 45 de uno de los mejores discos de la historia. Estamos hablando de Horses, el LP debut que convirtió a la poeta en compositora y madre de una generación que tomaría las guitarras eleéctricas como bandera.

La músico, poeta y role model recordó que Horses salió a la venta un 10 de noviembre de hace 45 años. El Instagram de Patti Smith fue el medio en el que la artista decidió recordar la fecha que sentó las bases del punk. Bueno, más que fundar un género, el Horses llegó como un statement de verdadera vibración y evolución musical.

De un momento a otro, un disco de rock podía hablar de abducciones extraterrestres, clubs de playa lésbicos, de la fugacidad de la vida y de su estruendoso fin. Claro está, la frase que abre el disco también podría ser el statement más poderoso de la historia del rock: “Jesus died for somebody’s sins but not mine”.

Patti Smith recordó a Lenny Kaye, Richard Sohl, Ivan Kral y Jay Dee Daughert, sus cómplices de acordes. La mitad de la pandilla ya pasó a una mejor vida, seguro ahora se encuentran rockeando en algún lugar mejor. La poeta recordó el lanzamiento de Horses como el día en el que se juntaron la poesía, tres acordes y un cúmulo de alegría.

Hoy es un gran día para revivir este disco elemental en la biblioteca física o digital de cualquier melómano. Por cierto, la cuenta de la artista en Instagram es una de las más inpiradoras de la web. Te recomendamos darle seguimiento.

Fotos por Getty Images y Jorgen Angel.