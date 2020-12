Patti Smith ha hecho de forma consecutiva durante casi 2 décadas un concierto anual donde celebra su cumpleaños, sin embargo ante la situación actual por la que pasa el planeta esta fiesta de cumpleaños se realizará de manera virtual.

Este show se llevara a cabo el 30 de diciembre, un espectáculo en vivo íntimo que se ha convertido en una rica y alegre tradición para la progenitora del punk. Si bien la pandemia de coronavirus en curso ha impedido cualquier posibilidad de que se realice una celebración digna en persona; Patti Smith y su banda mantienen viva la tradición mientras se preparan para una transmisión, de las primeras que la artista ha hecho en sus 50 años de carrera.

“Simplemente pensé que sería bueno mantener esa tradición de cierta manera porque siempre es un momento alegre”, dice Patti Smith sobre la creación del próximo show. “Me encantan los cumpleaños porque nacemos y la vida es lo mejor que tenemos, pensé que sería bueno compartirlo con todos “.

Mientras tanto; la cantante dice que ha estado escribiendo música de forma activa durante todos los días, aunque ese proceso también ha cambiado durante el confinamiento. “Me gusta escribir cuando estoy en movimiento. Soy un verdadero viajero. Rara vez me quedo en un lugar por mucho tiempo ”, dice. “Así que estar en un lugar durante ocho meses a la vez es algo que no he hecho realmente desde que mis hijos crecieron. Y así mi mundo se ha interiorizado aún más de lo habitual “.

Patti Smith canta “People Have the Power” en las elecciones presidenciales

El concierto será a través de Veeps, la plataforma de transmisión en vivo fundada por Joel y Benji Madden de Good Charlotte, el 30 de diciembre a las 9 p.m. EST, Patti Smith espera que el programa sea un respiro momentáneo de un año por mas agotador. También será la primera oportunidad de tocar con su banda completa desde que su gira se interrumpió en marzo de este año. “No estaba muy preparada para la pandemia; mi sangre estaba en movimiento ”, dice. “Hice una gira mundial, estaba listo para la vida pública y luego tuve que pasar a un estado más solitario”. El concierto tiene un costo de $199.30 pesos en preventa y $298.95 el día del show, lo puedes adquirir aquí.

Foto tomada de Instagram