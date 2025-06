Patrick Watson se pone fantasmal con “Peter and the wolf”

Regresa a lo suyo, que es conmovernos: Patrick Watson. Y lo hace con once composiciones concentradas bajo el título de Uh oh, un puñado de tracks que llegaron al compositor cuando descubrió con terror que había perdido la voz y que, quizás, ésta jamás volvería, así que terminó llamando a voces amigas para darle forma a un nuevo paso discográfico que ya cuenta con un tercer sencillo: “Peter and the wolf” .

“Cada cantante tiene poderes mágicos diferentes en este álbum y cada canción representa eso”, explica Watson respecto al listado de voces invitadas para este nuevo disco, entre cuyos nombres se localizan Mishka Stein, Olivier Fairfield, Ariel Engle (La Force), Martha Wainwright, Solann, Klô Pelgag, November Ultra y Charlotte Oleena (a quien, por cierto, conoció cuando trabajaba en una cafetería).

Ahonda Patrick en el tema: “pensé que sería genial escribir canciones para todos estos cantantes que realmente quería oír cantar. Porque se suponía que mi voz no iba a volver. Pero cuando lo hizo, simplemente pensé que tener a tantas voces como invitadas seguía siendo una idea genial para mi disco en lugar de que yo cantara a solas”. El resultado de esto es producto de sesiones de grabación en sitios como Montreal, Nueva Orleans, Los Ángeles, París y, sí leerán bien, la CDMX.

“Peter and the wolf” es el tercer sencillo que da a conocer de Uh oh (podremos escuchar el álbum íntegramente en septiembre), y es un tema cuya inspiración recae en apariciones fantasmales a lo ancho de bosques oscuros en Nueva Orleans. El video del tema está dirigido por el mismo Patrick Watson con la ayuda de Sam Woy, y fue rodado en Quebec. “Cuando estás en el bosque de noche y está nublado todo se vuelve completamente negro”, explica Patrick. “Así que escribí la música pensando en eso, porque Nueva Orleans está lleno de fantasmas, es un lugar realmente mágico”.

