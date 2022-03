Nadie puede culpar a los artistas que durante la pandemia sufrieron de un horrible bloqueo creativo; en sentido contrario, hubo quienes se volcaron en reconstruir su personalidad y alimentar su intelecto, además de componer, grabar y editar canciones sin descanso, tal es el caso del canadiense Patrick Watson.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Tras de su anterior álbum Wave del 2019, se ha venido una seguidilla de temas sueltos que incluye a los temas: “A Mermaid in Lisbon”, “Que reste-t’il de nos amours” y “Lost with You”. Que coinciden con un periodo en el que Patrick Watson se allanó de muchas ideas y lecturas: “Realmente pasé mucho tiempo leyendo para mejorar mis letras para este disco… Me inspiré mucho por Jesus’ Son de Denis Johnson, The Waves de Virginia Woolf y Fever Dream de Samanta Schweblin”.

Y el proceso de creatividad prosigue, tan es así que ahora anuncia la llegada de Better in the Shade, su séptimo álbum de estudio programado para salir el 22 de abril, a través de Secret City Records.

Lo primero que escuchamos del siguiente disco es “Height of the Feeling”, una canción de la que Patrick dio cuenta de que trabajó con sintetizadores modulares y en la que su delicada voz se acompaña de otra femenina, la de Ariel Engle (colaboradora de Broken Social Scene y co-escritora del tema) con lo que la sutileza se multiplica.

Watson, quien también trabaja junto a su compañera y colaboradora, Mishka Stein, también comentó acerca de “Height of the Feeling”: “es sobre usar la intimidad como una brújula cuando te sientes fuera de ti mismo”. Por fortuna, Patrick encontró la ruta, porque es un hecho que su música se conserva exquisita y sutil.

