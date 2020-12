En pleno ocaso del 2020 -uno de los años más deplorables dentro de la historia moderna, ubicado en la memoria colectiva humana-, cada vez más grupos buscan implementar recursos para mantener una interacción cercana con su público, lo cual, evidentemente, este año no ha sido posible de forma presencial. Los streamings y auto-conciertos parecen ser la única opción que cumple con el cometido; aunque el primero se sitúa como el formato predominante, por lo menos hasta que una nazca una vacuna para revertir tal situación.

TXT:: Joel Rodríguez

Ante ese panorama, el pasado jueves 10 de diciembre el cuarteto neoyorquino Parquet Courts celebró, bajo el título de On time, una especie de mini concierto- documental para celebrar sus primeros 10 años de existencia, englobando cinco placas de estudio e innumerables sencillos y EP´s para así presenciar la evolución y crecimiento de su carrera, cimentada en una fuerte influencia del punk y el hardcore, aunque aderezada con cierta sensibilidad pop, en la que se perciben ecos de The Velvet Underground, The Shaggs, Hüsker Dü y Dinosaur Jr., así como de Big Star, Pixies, Sonic Youth, Nirvana, Teenage Fanclub, Yo la tengo y The Lemonheads. Todo sin que el sello de casa sea irreconocible, claro está.

Sin embargo, On time no fue una simple celebración de décimo aniversario. Si bien un concierto sin público no habría sido la primera opción, los músicos lograron salirse con la suya. La banda filmó su presentación en un enorme recinto, por demás especial: ni más ni menos que el Pioneer Works Center for Arts and Innovation. Un espacio dedicado en su totalidad a la promoción cultural en Brooklyn, donde montaron una discreta escenografía compuesta por muros broncos y flores muertas en todo el suelo, acompañados únicamente por sus amplificadores, racks con guitarras, una batería, piano y una suave iluminación en azules, púrpuras y rosas.

A fuego abierto y sin discreción, los Parquet Courts entregaron un set de repaso general a su carrera, destacando las versiones de “Ducking & dodging”, “I was just there”, “Slide machine”, “Freebird”, “Other desert cities” y “Dear Ramona”, dejando “Total tootball” como la gran ausente de la noche. Entre canciones, la agrupación presentó segmentos filmados especialmente para la ocasión, así como otros recopilados de sus archivos personales, en los que familia, amigos, fans y la propia banda repasaron con nostalgia los 10 años más importantes de sus vidas y en donde, entre otras cosas, la principal interrogante, después del kilometraje recorrido es: ¿ser parte de una banda es un trabajo verdadero?

Ante tal interrogante me atrevo a decir que así es, por lo menos en el caso de Parquet Courts.