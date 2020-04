La modelo y actriz Paris Jackson, hija del cantante Michael Jackson, anunció su participación en la película independiente Habit, escrita por Suki Kaiser y dirigida por Janell Shirtcliff. En la que Paris se encargará de interpretar el papel de nada más y nada menos que Jesucristo.

De acuerdo a los detalles que se han ido compartiendo sobre el filme, este narrará la historia de una chica fiestera con fetiches por Jesús. Quien se termina viendo envuelta en un negocio de venta de drogas que no funcionó y por el que termina escapándose con un disfraz de monja. Una trama un tanto bizarra que, según comentaron, está inspirada en el trabajo de Quentin Tarantino.

Además de Paris, el elenco también incluirá a la estrella de Disney, Bella Thorne. Así como también contará con la participación de músico como Alison Mosshart, Josie Ho, Gavin Rossdale, Jamie Hince y la modelo Andreja Pejic.

Por el momento estos son los únicos datos que se tienen sobre este nuevo thriller producido por Elevated Films y Voltage Pictures.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Paris Jackson forma parte de una película. En 2018 apareció en la película de acción Gringo junto con Charlize Theron y en The Space Between. Además de que también ha participado en algunos vídeos musicales, entre los que se encuentran I Dare You de The xx y Rescue Me de Thirty Seconds To Mars.

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.