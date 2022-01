Luego de un descanso de cinco años, Paramore está de regreso al estudio para la creación de un nuevo material discográfico.

En una reciente entrevista con Rolling Stone, Hayley Williams, vocalista de la banda, reveló que en los últimos meses ha estado trabajando junto a Taylor York y Zac Farro en el que será el sucesor de After laughter (2017), teniendo un par de sesiones en su ciudad natal Nashville y otras en un estudio de California.

Si bien Williams dijo que previo a la creación de este material, ella y Taylor estuvieron recordando algunas de sus primeras influencias, dejó muy en claro que esto no significa que Paramore volverá a la “música emo” que tanto le caracterizó en sus inicios.

“La música que nos entusiasmó al principio, no era exactamente el tipo de música que hicimos. Nuestra producción siempre ha estado en todas partes y con este proyecto no será diferente. Todavía estamos en el meollo del asunto, pero algunas cosas se han mantenido constantes desde el principio: 1 mucho énfasis en la guitarra y 2 dejar que Zac se vuelva toda una bestia con la batería”, explicó la cantante.

Asimismo, Hayley Williams aseguró que el trío se siente bastante positivo respecto a su nuevo sonido y dirección creativa. “Siempre estoy esperando el momento en el que sabemos que estamos haciendo algo nuevo y no sólo estamos repitiendo la misma mierda”, dijo.

“Fue ‘Ain’t it fun’ para nuestro disco homónimo y ‘Hard times’ o ‘Told you so’ para After laughter. No se trata de que se siente como un éxito, sino de una sensación aterradora y emocionante de que estás pisando aguas desconocidas. Te mantiene curioso. Esta vez, sentimos eso desde el principio”, agregó Hayley Williams.

Hasta el momento, no hay posible fecha de estreno ni título del nuevo y sexto álbum de Paramore.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.