Hayley Williams nos ha ido compartiendo pequeñas piezas de su nuevo proyecto como solista Petals For Armor. En esta semana, la cantante publicó un interludio de un minuto de duración, de su primer sencillo Simmer y tras estos, el día de hoy llegó Leave It Alone.

Nuevamente bajo la dirección de Warren Fu y producida por Taylor York, el nuevo video muestra la continuación de la historia ya proyectada previamente en Simmer. Al inicio de este, se ve a Hayley despertando en medio de una telaraña, caracterizada con escamas y plumas. Mientras que durante la segunda mitad del video, aparece ella cantando y caminando en medio del bosque.

Aunque en comparación al primer sencillo este es mucho menos enérgico, sigue manteniendo ese sonido oscuro y misterioso que parece ser, será el sello de Petals For Armor. Leave It Alone contiene unos lyrics profundos, en los que Williams toca temas como la muerte y lo difícil que es perder a alguien.

Anteriormente en una entrevista, la cantante explicó que la canción surgió a raíz de difíciles momentos por los que pasó con su familia. Entre ellos, cuando su abuela tuvo una terrible caída en la que sufrió un traumatismo cerebral que casi la cuesta la vida. Y justo ese es el significado de la canción, el miedo a seguir amando y perder a las personas.

Leave It Alone fue escrita en conjunto con Joey Howard, quien también se encargó de los teclados, bajo y percusiones. Además de que en la realización del video, Hayley también contó con la participación de otros de sus amigos como Lindsey Byrnes, quien se encargó de la dirección creativa, y Brian O’Connor en el maquillaje y peinado.

El estreno del disco que será titulado Petals For Armor, está programado para el próximo 8 de mayo a través de Atlantic Records.