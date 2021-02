Hayley Williams reveló que ya no lanzará más discos como solista y que comenzará a enfocarse en grabar un nuevo álbum con Paramore.

Como parte de la promoción de su nuevo disco en solitario Flowers for Vases / descansos, la cantautora de Nashville estuvo interactuando con los fans a través de Twitter, en donde sorprendió a todos anunciando que ya está más que lista para volver a enfocarse en la banda y hacer un nuevo material discográfico.

Todo sucedió después de que un fan le preguntara si existían más canciones que no fueron lanzadas en Flowers for Vases / descansos, y de ser así, si planeaba ponerlas en un nuevo proyecto en solitario o con Paramore.

En respuesta a ello, Hayley Williams dijo: “Sí, hay más canciones. Pero no estoy planeando otro álbum solista. Y no estoy segura de que sean buenas para Paramore. Estoy lista para el siguiente álbum de Paramore.”

Mientras que en otro tuit, durante la misma sesión de Q&A, la cantante volvió a anticipar el nuevo disco de la banda escribiendo: “Salir de gira… ¿qué es eso? (sólo bromeo) Honestamente no puedo esperar a que me canten de vuelta un montón de canciones. Lo que más espero es escuchar como sea que vayan a sonar las próximas canciones de Paramore.”

No olvidemos que desde que Hayley Williams anunció su proyecto en solitario afirmó que esto no significaba la separación de Paramore. Incluso hace unas semanas con el lanzamiento de Flowers for Vases / descansos volvió a afirmarlo.

El último álbum de Paramore, After Laughter, fue lanzado en 2017.

Foto de portada tomada del Instagram de Paramore.