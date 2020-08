Los días van y vienen, con los cambios del semáforo de salud ya no se sabe cuando –y si– volveremos a la normalidad. Con los recortes laborales parece que la vida se para… pero no. Las rentas siguen, la publicidad sigue… y buenas noticias: la música también sigue. No importa el género, los tracks se siguen estrenando, brindando la necesaria distracción para que dejemos de esperar “los días que vendrán” y para que le hagamos frente a la realidad con nuestros mejores pasos de baile. Así que ahí les va una lista de novedades que me han tenido muy perreadora estas últimas semanas.

Lo Blanquito – Fiesta buen loco

Uno de mis proyectos dominicanos favoritos. Lo Blanquito (sin “s”) tienen temas tan pegajosos com divertidos. Ya sea para echar un romantiqueo o para cotorrear, Lo Blanquito no deberían faltar en sus playlists.

#Mexasinpartys x Jace Kimura x The Produsexxx – Súbete

Otro estreno de la familia de Tempvs Music que no para de producir y que parece que hasta se han aferrado más con esta situación. Siempre buscando cómo sacarle la vuelta y proponer nuevas sonoridades dentro del perreo, “Súbete” es un perreo más lento y más obscuro, rico para echar un arrimonsito cordial. Pero no me hagan caso, pruébenlo y verán.

Dylan Jesse – Mexer A Bunda

La voz femenina de Suburbio Inc. No hay forma que el flow de esta morra no te despabile con su actitud y buena onda. Dylan Jesse es esa morra que ves en la fiesta y de la que quieres ser su amiga porque se ve que así como está disfrutando de la fiesta, disfruta de la vida.

Meek Torrez – El Joint (prod. Luis Arreguin)

¿Ya se cansaron de escuchar reggaetón azucarado y tienen ganas de un perreo grasoso? Dense este corte de Meek Torrez. Por que la neta a veces si nos gusta un una jaladita de pelo con nalgadita sucia en vez de un besito cachichurris (y más en tiempos de cuarentena), “El Joint” tiene barras que te harán irte quitando las capas de ropa con ritmo y con mucho mucho gusto.

MC Davo, C-Kan, Dharius & Zimple – Préndete un blunt

La neta, no soy tan experta en los terrenos del rap, pero el buen flow no se niega, y este track trae el flow más heavy. En este junte de vieja y nueva escuela, en lugar de demostrar que “más sabe el diablo por viejo que por diablo”, que da claro que los más morros pueden ponerse al tú por tú con las leyendas y producir un track con barras de fuego para incendiar cualquier bocina.

Erick Jaimez – Cuzinela (syztema)

Rey de la pista de baile tropical, si algún día se topan un edit o un track original de Erick Jaimez disponible para descargar, no lo duden. Sus edits son versiones divertidas y excéntricas de las originales. Me hace pensar que en su mente, Jaimez vive en un rodeo anárquico, con payasos chocarreros y caballos locos. Denle play y verán.

DJ Tona – Pacto (ft. Dryan J, DJ Decker, Yonic, & Nows)

Si hay quien se ha encargado en especializarse en perreos para darle hasta abajo es DJ Tona. Esta definitivamente no se queda atrás del resto de sencillos que ha lanzado este año, así que desempolven esas rodilleras y calienten esas caderas.