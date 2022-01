Los 2000 están de vuelta y el concierto que Papa Roach y Simple Plan darán en nuestro país, es la más grande prueba de ello.

Lejanos ya se sienten aquellos días en los que Papa Roach y Simple Plan musicalizaron nuestros días de adolescentes incomprendidos, pero este año tendremos la oportunidad de recordarlos con un show especial que realizarán juntos en la caótica Ciudad de México.

A través de redes sociales, ambas bandas anunciaron que el próximo 4 de abril se presentarán en el Pepsi Center WTC para ponernos a corear todas esas canciones que marcaron la década de los 2000 y la vida de toda una generación. Además, como invitado especial tendrán a Emo Nite.

La preventa Citibanamex para el concierto de Papa Roach y Simple Plan se realizará el 24 y 25 de enero, mientras que la venta general de boletos comenzará el 26 del mismo mes a través de la red de Ticketmaster. Igual todos los detalles sobre precios y demás, la puedes consultar dando click aquí.

De igual forma, recuerda que ambas agrupaciones participarán en el Festival Tecate Pa’l Norte 2022, en donde comparten cartel con grandes talentos internacionales y nacionales, tales como The Strokes, The Libertines, C. Tangana, Los Fabulosos Cadillacs, Natanael Cano, entre otros.

Así que aparta la fecha y alista las bermudas, que este año reviviremos los 2000 como nunca antes.

Fotos de portada vía Facebook Papa Roach / Facebook Simple Plan.