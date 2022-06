Pale Waves ya preparan su próximo material discográfico y para irnos preparando, liberaron el sencillo “Reasons to live”.

Luego de que en mayo la agrupación anunció el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, el día de hoy compartió un breve adelanto con esta canción, en la que le vemos ofrecer un ruidoso rock pop al puro estilo dosmilero, mientras encuentra un rayo de luz entre tanta oscuridad.

Hablando del significado de “Reasons to live”, la líder de Pale Waves, Heather Baron-Gracie comentó: “El trackhabla de un momento en el que me sentí realmente agotada e incapaz de ser feliz, entonces encontré a alguien que me mostró una razón para vivir”.

Esta melodía y “Lies” son los primeros pasos que da Pale Waves en camino a su nuevo disco titulado Unwanted, el cual se estrenará el 12 de agosto de 2022. “Realmente era el único nombre que podía tener este álbum”, explicó la vocalista de la banda.

Vía Facebook Pale Waves

“Es audaz y sin disculpas, y de eso se trata la comunidad de Pale Waves. No necesitamos encajar en un molde perfecto, no necesitamos disculparnos por ser nosotros mismos y no cambiaremos por nadie. Esa aceptación es lo que nos conecta”, agregó.

“Reasons to live” ya se encuentra disponible en plataformas digitales, mientras que Unwanted lo puedes pre-ordenar dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.

