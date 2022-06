Dada su localización geográfica -en pleno Océano Atlántico-, los habitantes de las Islas Canarias no se sienten tan cercanos a España, sino que asimilan un montón de influencias que les llegan de viajeros procedentes de lugares diversos, tal es el caso del Dj y productor Pablo Fierro, que nació y creció en Tenerife.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Él, como otros muchos artistas, señalan que la influencia de Cuba y África son muy fuertes en aquellas ínsulas y ello se nota en el trabajo de un músico que comenzó haciendo material para el mundo de la publicidad y el cine antes de saltar a ser protagonista de sus propias sesiones de club.

Tras de residir 4 años en Nueva York y terminar de apuntalar un sonido propio, pero con la influencia de Black Coffe, Masters at Work y especialmente ese experto en ritmos del mundo que es Gilles Peterson, lanzó una larga lista de sencillos para, por fin, concentrarse en un álbum debut, al que ha puesto el título de Humanidad.

Habitual en las tornamesas de sitios como Watergate (Berlín), Djoon (París), Cielo (New York) y Heart en Ibiza, edita un disco, conformado 10 canciones que acusan conexión con la diversidad rítmica latinoamericana, comenzando por Brasil y el portugués, en el tema titular y de apertura.

Pablo Fierro suena por momentos en Humanidad (We Are Here Records, 2022) como si fuera el Nicola Cruz de Prender el alma, pero que subiera los bpm para no dejar de bailar en toda la noche; se nota que le gustan las experiencias chamánicas y ello se nota desde “Angelus” -el segundo track- y sus voces al estilo eclesiástico.

Esta entrega tiene dos principales bazas: “Nómada”, que es electrónica selvática y que integra una voz con toda la escuela de Yossou N´dour que hace juego con otra más occidental. Si ya en el pasado, sus temas fueron pinchados por Solomun y Dj Koze, no extrañaría que está canción también apareciera en sus sets.

El otro gran acierto es “King del Bongo”, que dada está última palabra, nos hace acordar de Manú Chao y Mano Negra -tan en boga en México estos días-; se trata de una gran fiesta percusiva de latín house que arman una candente fiesta carnavalera. También nos hace rememorar al proyecto franco-cubano P-18. ¡Gran corte para pinchar y mantener el alto la fiesta!

Humanidad es una entrega diversa, por lo que no extraña que uno de sus tracks se llame “Camaleón” y otro “Amores salvajes”, que bien podrían sonar en las partes más eclécticas de las sesiones de Rebolledo y los Pachanga boys.

En Pablo Fierro se mezclan un anhelo cosmopolita con una búsqueda en los sonidos ancestrales de diversas culturas; ha entregado en Humanidad un disco de electrónica upbeat que bien podría entrar en el catálogo del sello ZZK Records, que tanto han impulsado este tipo de arriesgadas combinaciones.

Pablo Fierro cree en el poder unificador de la música y en su cualidad para ofrecer una experiencia mística mientras se baila hasta que el cuerpo aguante.

También te puede interesar:Los mejillones tigre ponen el frenesí tropical en ¡dale candela!