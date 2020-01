Sharon Osbourne, declaró que una de sus metas para este 2020 es producir una película autobiográfica. En este filme se podría ver la vida de Sharon desde su infancia, pasando por su carrera y finalizando con sus días de matrimonio con el ex Black Sabbath, Ozzy Osbourne.

El año pasado ya habían circulado rumores acerca de la creación de una biopic de la esposa del príncipe de las tinieblas. Además de que se hablaba de la existencia de un guión y de que el encargado de dirigirla podría ser Danny Boyle. Sin embargo, Sharon desmintió todo, diciendo que ni ella ni su esposo estaban involucrados.

Y recientemente, durante una transmisión de su programa The Talk, la conductora comentó sus deseos de realizar una película sobre su esposo. Aparte de que ya antes había comentado lo siguiente:

Yo no quiero hacer otra película de rock and roll, sexo, drogas y dinero acerca de un músico. Eso no es lo que estoy haciendo. No hay una película sobre una mujer que actualmente trabaja del lado administrativo – eso es una historia verdadera – y alguien que tiene éxito a pesar de las dificultades.

De igual forma, hace unos meses, Sharon comentó que ya habían encontrado un escritor para la biopic, y que ella y Ozzy ya se encontraban trabajando con él.

Por el momento no se tienen más detalles acerca de esta película sobre la vida de la pareja Osbourne. Pero ésta no sería la primera vez que Sharon y Ozzy comparten su día a día, ya que en 2002 estrenaron en MTV el reality show, The Osbournes.

Foto de portada obtenida del Facebook de Sharon Osbourne.