Ozzy Osbourne ha comentado en una reciente entrevista que está en sus planes ponerse la vacuna contra el Covid-19, ya que teme que en dado caso de adquirir la enfermedad esta pueda quitarle la vida.

La leyenda del metal lleva batallando con distintos problemas de salud en los últimos años, razón por la cual se siente bastante preocupado de contraer el virus y que este, en acumulación con sus múltiples problemas puedan arrebatarle su vida.

En una entrevista con SiriusXM, el artista comentó lo siguiente: “Lo veo así: si no me ponen la vacuna y me contagian el virus, hay una buena posibilidad de que no esté aquí”. Anteriormente explicó cómo sufre de enfisema pulmonar, lo que lo pone en un mayor riesgo de muerte si desarrollara COVID-19.

Cuando se le preguntó sobre su estado de salud actual, Ozzy respondió: “La cirugía que me había hecho me dejo boquiabierto. Pero me rompí el cuello en un accidente de quad en 2003 y cuando eso curó me apretó la columna vertebral, por lo que me estaban pasando todo tipo de cosas raras. Estaría en el escenario y de repente tendría un fuerte impacto en un lado de mi cuerpo “.

A pesar de su gran temor y sus distintos problemas que lo han llevado a estar bajo observación medica, el mítico rockero lanzó un disco el año pasado, Ordinary Man, el cual contó con colaboraciones de miembros de Metallica, Foo Fighters y Red Hot Chili Papers.

Crédito foto de portada: Instagram Ozzy Osbourne