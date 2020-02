De inicio, nunca nos imaginamos que un dueto entre Ozzy Osbourne y Post Malone fuera a suceder. Sin embargo, el año pasado el rapero lo hizo posible en su canción Take What You Want, incluida en el disco Holllywood Bleeding, en la que además también colabora Travis Scott.

Y bueno, al parecer el príncipe de las tinieblas y el rapero neoyorquino hicieron tan buen equipo que decidieron realizar otra canción juntos, pero esta vez para el nuevo disco de Ozzy, Ordinary Man. El tema titulado It’s A Raid es un alocado y pesado punk, en el que hablan sobre estar ebrio, drogado y paranoico. Finalizando con Ozzy gritando un agradable y liberador “fuck you all!”.

A comparación de su primera colaboración, esta se mantiene más al estilo de Osbourne, con ese acelerado ritmo que hace que tu lado salvaje y rebelde salga a luz. Y que acompañado con la magnífica voz de Post Malone, con un tono diferente al que estamos acostumbrados a escuchar, hace que la canción sea todo un viaje tenebroso.

Para Ordinary Man, Ozzy Osbourne contó con la participación del productor Andrew Watt, quien también ha colaborado con Post Malone. Siendo este el primer material discográfico que el integrante de Black Sabbath lanza en una década. Previamente ya habíamos podido escuchar Under The Graveyard, Straight To Hell y la canción que le dio título al álbum, Ordinary Man.

Este disco sería el que llevaría a Ozzy Osbourne de nuevo en un tour por Norteamérica. Sin embargo, después de haber sido diagnosticado con Parkinson, el príncipe de las tinieblas se vio obligado a cancelar la gira para poder realizar un tratamiento neurológico de ocho semanas en Suiza.

A partir de hoy, Ordinary Man ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Foto de portada vía Facebook Ozzy Osbourne.