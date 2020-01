Si bien los últimos rumores sobre Ozzy Osbourne han sido una mezcla de buenas y malas noticias sobre su delicado estado de salud y el próximo lanzamiento de un material discográfico, hoy el vocalista de Black Sabbath reveló que fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

Así lo contó en entrevista durante el programa Good Morning America donde dijo que el diagnóstico le fue dado en febrero pasado. Recordemos también que en diciembre de 2018, Osbourne colapsó durante uno de sus conciertos, este hecho es al parecer donde comenzó todo.

Luego de este incidente, el también reconocido como padre del heavy metal, fue intervenido con una cirugía en el cuello, misma que afectó su sistema inmunológico, provocando también la neumonía por la que fue hospitalizado en febrero.

Si bien estamos muy felices porque este 2020 tendremos un nuevo álbum de estudio de Ozzy Osbourne, el 2019 no fue el más sencillo para el artista, ya que reconoció en entrevista con el medio ABC News que fue el año “más largo, doloroso, y miserable de su vida”.

A pesar de que a inicios de año su hija Kelly desmintió los rumores de que su padre estuviera agonizando, podemos entender de dónde venían las habladurías, ya que el rey de las tinieblas lo estuvo pasando realmente mal, incluso ya se encuentra tomando terapia física.

El dolor era constante. Los primeros seis meses estuve en agonía.

Aunado a esto, su esposa Sharon aclaró que el Parkinson que le diagnosticaron no es mortal y es de los más ligeros que existen pero que sí afectan su sistema nervioso. Además, adelantó que próximamente Ozzy Osbourne será atendido por un médico suizo especialista en el sistema inmunológico que les ayudará a reconocer y tratar su padecimiento.

Pero el cantante de 71 años está determinado a no detener su carrera -“No voy a ir a ningún lado todavía” -, por lo que espera que sus fans estén a su lado porque los necesita (los llamó “su aire”), y está listo para comenzar el No More Tour 2 por Norteamérica esta primavera.

A pesar de este periodo de convalecencia, Ozzy Osbourne se dio el tiempo de grabar una colaboración con Post Malone, lo que lo inspiró a grabar un nuevo álbum (¡gracias Post Malone!). Así que no podemos más que enviarle nuestra mejor energía para que supere estos obstáculos y poder verlo de la mejor manera en sus próximos shows.

Ordinary Man estará disponible el próximo 21 de febrero y contará con las colaboraciones de Slash, Post Malone y Elton John.

Escucha Straight to Hell, uno de los primeros avances de este material.