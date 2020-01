Ozzy Osbourne acaba de publicar la canción que da nombre a su nuevo álbum y para nuestra sorpresa, ¡esta es la canción que hizo con Elton John!

El tema fue lanzado únicamente en audio, por lo que puede escucharse ya en todas las plataformas de streaming.

Hace unos días su esposa Sharon ya había filtrado la información en su programa de televisión sobre esta próxima colaboración , sin embargo, no pasó ni una semana para que pudiéramos escuchar este trabajo.

Anteriormente ya habíamos podido escuchar Under The Graveyard y Straight To Hell, mismos que ya cuentan con video oficial.

Con este estreno, el también cantante de Black Sabbath, compartió más detalles de este nuevo material, el primero en 10 años, luego de Scream (2010), como los nombres de otros colaboradores entre los que destacan Post Malone, Tom Morello y Duff McKagan (Guns N’ Roses).

Ordinary Man saldrá a la venta el 21 de febrero, bajo el sello Epic Records, en formato CD, CD Deluxe, vinilo color negro, vinilo ilustrado y en versión digital. Además, todas las piezas físicas incluirán un boleto para participar en el sorteo de 300 “Ozzy premios”, entre ellos hay un pase para ir a cualquier show del No More Tour 2, un meet and greet con y un certificado para la tienda global del cantante. Consulta todos los detalles del concurso en el sitio oficial de Ozzy Osbourne.

Ya pueden pre-ordenar Ordinary Man en este enlace.