En esta ocasión, Wilson interpretará a Carl Nagyl, el mejor pintor televisivo de Vermont que tiene todo a su favor: el mejor club de fans, una camioneta y un permanente perfecto. Sin embargo, la buena vida de Nagyl se verá interrumpida por un artista más joven que le roba la atención de todo el mundo.

Además de Owen Wilson, Paint cuenta con las actuaciones de Michaela Watkins, Wendi McLendon-Covey, Ciara Renée, Lusia Strus, Stephen Root y Lucy Freyer. La película estuvo bajo la dirección de Brit McAdams, quien también la escribió, mientras que Peter Brant y Sam Maydew están a bordo como productores.

Aunque el filme no ha sido descrito explícitamente como una historia basada en la vida de Bob Ross, pequeños guiños nos hacen pensar que si está parcialmente inspirada en el famoso pintor del programa de televisión instructivo de PBS, The joy of painting. Ross hizo el show de 1983 a 1994; el artista murió en 1995 a los 52 años de edad.

Paint se estrenará en las salas de cine el próximo 7 de abril. Checa a continuación el tráiler: