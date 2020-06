Puede que este año estemos sin conciertos, pero sin duda alguna el 2021 viene con todo. Y el Outside Lands ya está más que listo para ofrecernos un fin de semana que nos haga olvidar todo y volver a disfrutar de nuestros artistas favoritos en vivo.

Primero, hoy (24 de junio) el icónico festival de San Francisco compartió un comunicado en el que anuncian la lamentable cancelación de su edición 2020. En el que los organizadores del evento explican:

Sin embargo, no todo fue malo, ya que en el mismo comienzan a revelar los detalles de su próxima edición, la cual tiene como fecha del 6 al 8 de agosto de 2021. En esta contarán con un increíble cartel encabezado por Tame Impala, Lizzo, The Strokes y Tyler, The Creator.

We are looking to the future & filled with excitement to announce NEXT year’s festival, returning August 6-8, 2021. Tickets on sale TOMORROW.

We believe it is in the best interest of everyone’s health & safety that we not return in 2020. Read more: https://t.co/vWi9B2Rtsi pic.twitter.com/iRac9IoXfX

— Outside Lands (@sfoutsidelands) June 24, 2020