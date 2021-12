En la víspera de navidad Oscar Torres intervino unas tablas de surf en Me Cabo para apoyar a: “Por los niños de la Sierra A.C”

El ilustrador Oscar Torres recupero seis viejas tablas de surf para darles una nueva vida y convertirlas en piezas de arte a través de su trazo y color.

“Me me gusta que mis piezas tengan un trasfondo muy positivo…me gusta siempre involucrar el tema de mucha alegría, mucho positivismo, mucha onda feliz porque al final de cuentas …es la interpretación de mucho de lo que yo soy.”

“Cada una de mis piezas se enfocan a ciertos colores que a mi me dan cierta paz y ese mensaje de que el proyecto está logrado .”

“Soy una persona que trata de mostrar su mundo gráfico, su mundo personal y en cierta lucha con poder mostrarle al mundo lo que traigo en mi cabeza y lograr que muchas personas lo vean de manera rápida… me gustaría que llegaran a ser de cierta manera un icono; los gráficos y las imágenes que yo realizo para que al mundo le cause una impresión similar… a la que yo tengo.”

“El trayecto de lo que estoy tratando de hacer es por experimentación para encontrar las sensaciones de lo que me gusta en cuanto a como se ven mis piezas. Me gusta trabajar con superficies distintas, me gusta involucrarme con diferentes bases, con canvas distintas. He pintado en palma , he pintado en semillas, he pintado en madera, he pintado en vidrio y me gusta retarme de cierta manara para que las bases de mis piezas sean de materiales interesantes.”

“Para estas piezas pensé en las sensaciones que te puede dar un ecosistema como los Cabos; esa calidez que no es tropical si no seca… pero que es como muy estética la onda de los colores secos.”

Oscar Torres desarrolló este proyecto a partir de un concepto que unifica las tablas de surf para dar un mensaje de sustentabilidad, de unión y de ayuda.

El proyecto Sustain the Season de Me by Melia es una campaña involucrada con arte, que en esta ocasión para Me Cabo, buscó beneficiar a una fundación local : “Por los Niños de la Sierra A.C.” la cual ayuda a niños en condiciones de vulnerabilidad para proveerles de desayunos, clases de regularización de español, matemáticas, atención psicológica y estimulación temprana en Cabo San Lucas.

Las piezas fueron exhibidas en el looby de Me Cabo y el total de las ventas fue directamente para la fundación local.