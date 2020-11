Oscar Lang acaba de anunciar el lanzamiento de su cuarto EP, Antidote To Being Bored llegará el 4 de diciembre en Dirty Hit, ¡y compartió la canción principal para celebrar!

“Escribí Antidote para ser un golpe absoluto de rock y creo que está a la altura”, explicó Lang. “Quería oscurecerme un poco con este EP pero seguir con el sonido del anterior. Siento que con el último realmente encontré un estilo de música que amo y estoy emocionado de tocar. Así que este EP se trataba de desarrollar aún más ese sonido “.

Según un comunicado de prensa, el EP Antidote “hace un guiño a los mundos difusos de Ty Segall y King Gizzard & The Lizard Wizard, al mismo tiempo que añade otra cuerda de rock psicodélico abrasador al arco de Lang“. Esto significaría un cambio enorme en lo que Oscar ha estado haciendo, buscando experimentar con múltiples sonidos y siendo más rudo al momento de tocar en vivo.

Este EP seguiría el camino que inició Hand over your head, disco que Oscar lanzó también este año, con el que su sonido empezó a consolidarse y lograr un lugar entre la música psicodélica del Reino Unido.

King Gizzard and The Lizard Wizard acompañarán su disco en vivo con una película



También aparecen en Antidote To Being Bored las canciones “That Wasn’t What I Said”, “Pretty Princess”, “Red Cherry Chapstick” y “Something Has Changed”. Oscar Lang tocó por última vez en el Reino Unido en diciembre de 2019 junto a sus compañeros de agencia No Rome y Beabadoobee para la gira Dirty Hit.

Mientras tanto, puedes escuchar la nueva canción aquí y ver su última presentación vía livestream que realizó para FIFA.