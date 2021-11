Los Óscar 2022 están cada vez más cerca. Echa un vistazo a los premios que podrían venir.

Si bien los ganadores de la noche aún son una incógnita, sabemos que la élite de Hollywood está lista para acudir al Dolby Theatre en Hollywood, Los Ángeles, el 27 de marzo de 2022 para el evento anual más grande de la industria cinematográfica.

Aunque las nominaciones oficiales para los Premios de la Academia se harán el 8 de febrero, críticos, cinéfilos e incluso sitios de apuestas en línea de todo el mundo ya están anticipando rumores y predicciones.

Cuatro meses antes del evento, los periodistas junto con los mejores sitios de apuestas internacionales están votando por Belfast, una de las películas más esperadas de 2021. La película lleva al público atrás en el tiempo hasta Belfast, Irlanda del Norte, en la década de 1960. El escenario de Belfast es uno de los conflictos etnonacionalistas más importantes de la historia, el norirlandés. La película se centra en una familia de clase trabajadora, más explícitamente en Buddy (Jude Hill), un niño que enfrenta algunos de los desafíos morales más serios de la vida.

Belfast ya ha conquistado el Festival Internacional de Cine de Toronto y ha obtenido 5 premios y 13 nominaciones hasta la fecha. Bet365mx, el sitio de apuestas más popular del mundo, también espera que Belfast se lleve la mejor película de Hollywood. Al tener un momio de +250 pesos por cada $100, Bet365 ni siquiera deja el mercado muy abierto para otros contendientes.

Sin embargo, hay una película que busca darle a Belfast alguna que otra sorpresa. El original de Netflix The Power of the Dog (El poder del perro) es casi de obligado visionado, actualmente con un momio de +550 para ganar la Mejor Película. Tampoco faltan actores de talla mundial en esta película, con Benedict Cumberbatch mostrando un lado completamente nuevo de sí mismo. Su actuación es excelsa, como acostumbra, lo que no solo ayuda a que la película sea excepcional, sino que también convierte a Cumberbatch en uno de los aspirantes mejor posicionados para llevarse la estatuilla a mejor actor.

Cumberbatch actualmente nos da 900 pesos por cada $100 apostados si lo elegimos para ganar el premio al Mejor Actor con Bet365, siendo el segundo mejor valorado para ello. También vale la pena mencionar que The power of the dog (El poder del perro) ofrece actuaciones individuales aún más notables. Kirsten Dunst, la protagonista femenina, así como Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee han puesto el listón extremadamente alto para el resto de la industria del cine. The power of the dog (El poder del perro) sin duda será uno de los títulos a seguir en los próximos meses y ya ha obtenido 3 victorias y 6 nominaciones a nivel internacional.

Hay una larga lista de películas para ver antes de decidir quién ganará el premio a Mejor Actor o Actriz o qué proyecto será nombrado Mejor Película. Benedict Cumberbatch puede haberlo hecho extremadamente bien en The power of the dog (El poder del perro), pero también lo hizo Will Smith en King Richard (El método Williams). Smith ha demostrado su destreza como actor en muchas películas diferentes, actuando en muchos papeles de lo más distintos, pero en King Richard (El método Williams) definitivamente muestra por qué ha estado en la cima en las últimas dos décadas. Este último éxito de taquilla, Smith interpreta el papel del padre y entrenador de Serena y Venus Williams. La película está inspirada en las aventuras, desafíos y viajes de la vida real de las hermanas Williams, que se encuentran entre dos de las atletas más influyentes del tenis mundial. Aquí, Smith ofrece otra poderosa actuación individual que no solo convierte a la película en una de las mejores en 2021, sino que también lo convierte en el número uno de las predicciones para el premio al Mejor Actor. Bet365, por ejemplo, ofrece un momio de -200 para su victoria.

La siguiente en la lista es la aclamada Dune. Esta no es una película más de ciencia ficción, sino que va más allá. En parte porque, como en las anteriores, no hay escasez de talento, con Zendaya, Jason Momoa y Josh Brolin brindando la calidad que esperarías de una película que ha estado en producción desde 2019. Por si fuera poco, el actor principal, Timothée Chalamet, de 26 años, figura como uno de los aspirantes al premio al mejor actor (lejos de los favoritos, eso sí, con un interesante momio de -2500 en Bet365), y la película en sí tiene el atractivo musical de ser la obra más reciente de Hans Zimmer.

Sin embargo, la lista de las películas más emocionantes no termina ahí. 2021 ha traído mucha variedad a la gran pantalla y los espectadores tienen muchos otros favoritos que vale la pena mencionar.

Una de estas películas es Spencer, que convierte a Kristen Stewart (en el papel de la princesa Diana) en la principal candidata al premio a la mejor actriz, pagando solo -255 en Bet365. También vale la pena mencionar a Lady Gaga, en House of Gucci (+700), Penélope Cruz, en Parallel mothers (Madres paralelas, +1100) y Cate Blanchett, en Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas, +1600).

Asegúrate de estar especialmente atento a esta última, ya que Blanchett, Bradley Cooper y Willem Dafoe forman un elenco muy potente en una historia escrita y dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, considerado uno de los favoritos para el premio al Mejor Director (con momio +600 en Bet365), solo superado por Kenneth Branagh (Belfast, +550) y Jane Campion (The Power of the dog +175).

Estas probabilidades, favoritos y predicciones sin duda cambiarán a medida que nos acerquemos a los Óscar, pero suelen ser un buen indicativo, incluso con meses por delante, de lo que está por venir.

Foto de portada vía Facebook The Academy.